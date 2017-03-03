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13:45 (мск), источник: Sputnik.md

На севере Молдовы прошли новые обыски

На основе оперативной информации пограничные полицейские Молдовы провели обыски на севере республики.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Молдавские пограничники провели несколько обысков по месту жительства нескольких человек в Липканах.

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Поводом для этого послужила полученная оперативная информация о том, что группа лиц занимается незаконной транспортировкой через госграницу спиртных напитков. По данным пограничников, подозреваемые вывозили их из страны в Украину.

В результате проверок в одном из домов найдены 18 литров этилового спирта, 5 литров водки, несколько пустых емкостей, в которых ранее хранился алкоголь. Кроме того, найдены 95 тысяч леев и 420 евро. Пограничники подозревают, что эти деньги получены в результате незаконной деятельности.

В настоящее время продолжается следствие, по итогам которого к виновным применят санкции.

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