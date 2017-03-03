На севере Молдовы прошли новые обыски

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Молдавские пограничники провели несколько обысков по месту жительства нескольких человек в Липканах.

Масштабные обыски в столице: обнаружена партия контрабанды на два миллиона леев

Поводом для этого послужила полученная оперативная информация о том, что группа лиц занимается незаконной транспортировкой через госграницу спиртных напитков. По данным пограничников, подозреваемые вывозили их из страны в Украину.

В результате проверок в одном из домов найдены 18 литров этилового спирта, 5 литров водки, несколько пустых емкостей, в которых ранее хранился алкоголь. Кроме того, найдены 95 тысяч леев и 420 евро. Пограничники подозревают, что эти деньги получены в результате незаконной деятельности.

В настоящее время продолжается следствие, по итогам которого к виновным применят санкции.