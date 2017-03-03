Интернет-мошенник предлагал за деньги трудоустройство за рубежом

С заявлениями в милицию обратились трое жителей Волковыска — две 22-летние женщины и 32-летний мужчина. Они сообщили, что нашли в интернете сайт с предложением по оказанию помощи в официальном трудоустройстве за границей. За выполнение несложной работы, связанной с комплектацией посылок, предлагался заработок в размере 9,9 евро в час и хорошие бытовые условия. Следуя указаниям координатора проекта, полученным посредством мессенджера, желающие трудоустроиться перечислили на указанный им электронный счет 300 евро в качестве оплаты за оформление документов на троих. После этого мошенник перестал выходить с ними на связь и заблокировал контакты, не выполнив своих обязательств.

Волковысский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана (ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Следователям удалось выяснить, что на фотоснимке координатора проекта, которым располагали потерпевшие, изображен гражданин одного из соседних государств, не имеющий к совершенному никакого отношения. Его фотография была взята из социальных сетей и использована в преступных целях.