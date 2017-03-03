Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Как правильно расставить мебель в гостиной
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Гузеева впервые выложила фото невесты 25-летнего сына - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Наступление на Мосул
16Скончался Виталий Чуркин
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14:49 (мск), источник: БЕЛТА

Интернет-мошенник предлагал за деньги трудоустройство за рубежом

3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет устанавливает потерпевших от действий предлагавшего трудоустройство за рубежом интернет-мошенника, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Источник: Reuters

С заявлениями в милицию обратились трое жителей Волковыска — две 22-летние женщины и 32-летний мужчина. Они сообщили, что нашли в интернете сайт с предложением по оказанию помощи в официальном трудоустройстве за границей. За выполнение несложной работы, связанной с комплектацией посылок, предлагался заработок в размере 9,9 евро в час и хорошие бытовые условия. Следуя указаниям координатора проекта, полученным посредством мессенджера, желающие трудоустроиться перечислили на указанный им электронный счет 300 евро в качестве оплаты за оформление документов на троих. После этого мошенник перестал выходить с ними на связь и заблокировал контакты, не выполнив своих обязательств.

Волковысский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана (ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Следователям удалось выяснить, что на фотоснимке координатора проекта, которым располагали потерпевшие, изображен гражданин одного из соседних государств, не имеющий к совершенному никакого отношения. Его фотография была взята из социальных сетей и использована в преступных целях.

«Расследование уголовного дела продолжается. Для установления подозреваемого проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следственный комитет также устанавливает других потерпевших от подобных действий, им предлагают обратиться по телефонам 8−015127−51−32 или 102», — добавил Сергей Шершеневич.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Эксперты: возможности США при первом ядерном ударе резко выросли
Следствие попросило о заочном аресте экс-депутата Вороненкова
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
При сходе лавины на горе Чегет погибли четыре человека
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
УАЗ «Хантер» за миллион рублей: новые подробности проекта Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами не отказалось от планов заняться доработкой внедорожников УАЗ
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь