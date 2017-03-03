Житель Богородска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в поджоге семи автомобилей

Согласно информации, в начале ноября 2015 года между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт. Позже обвиняемый решил отомстить обидчику: он сжег его автомобиль «ВАЗ-21063». Кроме того, в период с октября по ноябрь того же года нетрезвый обвиняемый, действуя умышленно, сжег еще пять автомобилей, причинив их владельцам материальный ущерб на общую сумму 320 тысяч рублей. Еще в одном случае (седьмом по счету) ему не удалось реализовать свой план — пожар в автомобиле был вовремя замечен.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (шесть эпизодов) — умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ.