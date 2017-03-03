В Екатеринбурге залило молоком улицу после аварии «Мерседеса» и «Газели»
Сегодня днем в Екатеринбурге на ул. Шаумяна произошло ДТП с участием автомобиля «Мерседес» и грузовой «Газели» с молоком, передает корреспондент Накануне.RU.
Сегодня днем в Екатеринбурге на ул. Шаумяна произошло ДТП с участием автомобиля «Мерседес» и грузовой «Газели» с молоком, передает корреспондент Накануне.RU.
«Газелист хотел пересечь 2-ю сплошную. Мерседес из 3-го ряда не успел среагировать в результате чего произошло столкновение», — сообщает один из очевидцев.
По фотографиям видно, что обе машины разбиты. Особенно не повезло иномарке, у которой разбит весь перед. У «Газели» также пострадал и товар, который она перевозила — молоком залило часть улицы.
В отделении пропаганды ГИБДД города сообщили, что в аварии пострадавших нет. В данный момент изучаются обстоятельства ДТП.