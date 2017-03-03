В Екатеринбурге залило молоком улицу после аварии «Мерседеса» и «Газели»

«Газелист хотел пересечь 2-ю сплошную. Мерседес из 3-го ряда не успел среагировать в результате чего произошло столкновение», — сообщает один из очевидцев.

По фотографиям видно, что обе машины разбиты. Особенно не повезло иномарке, у которой разбит весь перед. У «Газели» также пострадал и товар, который она перевозила — молоком залило часть улицы.