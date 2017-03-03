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14:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в Горском жилмассиве

Два человека погибли. Один в реанимации. Сегодня ночью в микрорайоне Горский произошел пожар. Дом загорелся, когда многие уже спали.

Жильцы выгоревшего подъезда возвращаются в квартиры. Проверить, всё ли цело. Оставить окна открытыми и уйти. Жить невозможно. Электричества нет, весь подъезд насквозь прокоптился запахом гари. Ночной пожар вспоминают как кошмар. Двенадцатый час ночи. Многие уже спали, когда сработали датчики пожарной тревоги.

Ирина Злобина, жительница д 63/1 по ул. микрорайон Горский: «Прозвенела пожарная сигнализация, мы естественно на неё не среагировали — подумали, что учебная. Было всё в дыму, дышать было невозможно, я не смогла закрыть дверь, потому что было не видно даже, куда ключ вставлять».

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Дальше — неразбериха. Кто не рискнул пробираться наощупь — остались в квартирах, открывали окна и просили спасти. Часть жителей, пожарные вывели по лестнице — надев кислородные маски. Остальных эвакуировали по спасательной лестнице. Злополучная квартира, в которой начался пожар — выгорела полностью. От мебели и техники остался лишь пепел.

Василий Моргунов, корреспондент: «Огнём уничтожена не только эта квартира, пострадали и соседние. Так или иначе, весь коридор пострадал от огня. Мы находимся в квартире напротив. Навесной потолок превратился в тряпки, висящие на стенах. Холодильник и микроволновка оплавились и больше не пригодны для использования».

Двоим жильцам на 4 этаже найти дорогу в дыму так и не удалось. Тридцатилетние мужчина и женщина задохнулись, их тела обнаружили пожарные. Ещё одну женщину отправили в реанимацию с тяжёлым отравлением угарным газом.

Роман Пекшев, заместитель начальника управления службы пожаротушения ГУ МЧС по НСО: «Спасено 12 человек, эвакуировано 52 человека. Общая площадь пожара порядка 70 метров. Пожар был локализован через 17 минут. Через час полная ликвидация последствий».

Причину пожара пока не объявили. Неофициально говорят о коротком замыкании. Сейчас в подъезде работает десяток электриков. Полностью меняют выгоревшую проводку и щитки.

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