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14:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

У границы Южного Урала фура снесла автобус — погибли пассажиры

У водителя несерьезные травмы.

Вечером 2 марта 2017 года в Башкортостане лоб в лоб столкнулись фура Scania и микроавтобус Peugeot, который двигался в сторону южноуральского села Малояз.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе республиканского МВД, на встречную полосу выехал водитель микроавтобуса. В салоне находилось 14 пассажиров, двое из них погибли, 11 госпитализированы. Еще одному пассажиру и водителю автобуса медицинская помощь была оказана на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Обстоятельства аварии выясняются.

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