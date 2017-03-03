У границы Южного Урала фура снесла автобус — погибли пассажиры
У водителя несерьезные травмы.
У водителя несерьезные травмы.
Вечером 2 марта 2017 года в Башкортостане лоб в лоб столкнулись фура Scania и микроавтобус Peugeot, который двигался в сторону южноуральского села Малояз.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Обстоятельства аварии выясняются.