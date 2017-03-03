Пьяные омичи с четвертого этажа скинули арматуру на чужую Infiniti

Инцидент произошел в ночь на 2 марта в одном из домов на Левобережье Омска. Жительница дома позвонила в полицию и рассказала, что в квартиру ее соседа ломятся трое мужчин.

На место выехала группа задержания Росгвардии. В подъезде дома бойцы обнаружили повреждения на двери, ведущей в одну из квартир. Как оказалось, когда приходили пьяные гости, хозяина не было дома. Однако, как он сам рассказал сотрудникам, к нему могли приходить его знакомые из соседнего дома.

Туда и направилась группа задержания. Проходя через двор они услышали шум и заметили, как из окна квартиры на четвертом этаже кто-то сбрасывает на крышу дорогостоящей иномарки Infiniti тяжелые предметы. Там была посуда, стеклянные бутылки, лопата и даже арматура.

Росгвардейцы вызвали еще один экипаж задержания, после чего поднялись в квартиру. Там находилось трое пьяных мужчин, двое из которых подтвердили, что действительно ломились в дверь к соседу, так как он должен им деньги.

Когда они не смогли достучаться до приятеля, дебоширы специально пошли портить чужой автомобиль. Причину такого поступка они объяснить не смогли.

От действий злоумышленников на кузове машины остались вмятины и царапины, сумма материального ущерба — около 200 тысяч рублей. Также пострадал стоявший рядом автомобиль Toyota, на нем найдена вмятина.

Версия о долге соседа впоследствии не подтвердилась. Зато выяснилось, что владелец Infiniti отказался занимать им деньги.

Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.