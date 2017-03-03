Волонтеры выйдут на поиски пропавшего 2 месяца назад мужчины

Волонтеры организации «Воронежец» позвали горожан на поиски без вести пропавшего мужчины. Сбор состоится на конечной остановке автобусов 120 и 120в — «Больница “Электроника”» — в 10 часов утра 4 марта. Начало поисковой операции запланировано на 10:45, примерное окончание — в 14:45. За четыре часа волонтеры планируют проверить местность, расположенную неподалеку от больницы «Электроника». Все подробности можно узнать по телефону: 8 950 757 33 27.

Напомним, 60-летний Виктор Колядин ушел из дома, расположенного на улице Арзамасской, 7 января. С тех пор о мужчине ничего неизвестно. Родственники пропавшего предположили, что он может находиться в Воронеже или Борисоглебске.

Известно, что с собой у мужчины был сотовый телефон Samsung Galaxy темного цвета, паспорт, комплект ключей, очки в пластмассовой черной оправе и лупа прямоугольной формы. В день исчезновения на нем была темно-серая куртка ниже пояса, шапка, темно-синие джинсы и черные ботинки.

Мужчина плотного телосложения, выглядит на 60−65 лет, его рост — 176 см, у него темно-русые волосы с сединой. Из особых примет — отсутствие нескольких передних зубов, ссадина на переносице, шрам от аппендицита.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, волонтеры просят сообщить необходимую информацию по телефонам «112», «02» или 8 900 927 89 63.