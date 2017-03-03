Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Работа, которая вас убивает
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Первое видео с выжившим во втором ДТП Караченцовым попало в сеть
Черную дыру огромных масштабов обнаружили ученые
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
Захарченко предрек гибель Украины через 60 дней
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
"День Рождения любимой девочки": Гузеева показала невесту сына
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
16Скончался Виталий Чуркин
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14:01 (мск), источник: 36on.ru

Волонтеры выйдут на поиски пропавшего 2 месяца назад мужчины

Завтра, 4 марта, в Воронеже пройдут поиски мужчины, пропавшего почти два месяца назад. 60-летний Виктор Колядин ушел из дома в Рождество. Больше его никто не видел.

Источник: 36on.ru

Волонтеры организации «Воронежец» позвали горожан на поиски без вести пропавшего мужчины. Сбор состоится на конечной остановке автобусов 120 и 120в — «Больница “Электроника”» — в 10 часов утра 4 марта. Начало поисковой операции запланировано на 10:45, примерное окончание — в 14:45. За четыре часа волонтеры планируют проверить местность, расположенную неподалеку от больницы «Электроника». Все подробности можно узнать по телефону: 8 950 757 33 27.

Напомним, 60-летний Виктор Колядин ушел из дома, расположенного на улице Арзамасской, 7 января. С тех пор о мужчине ничего неизвестно. Родственники пропавшего предположили, что он может находиться в Воронеже или Борисоглебске.

Известно, что с собой у мужчины был сотовый телефон Samsung Galaxy темного цвета, паспорт, комплект ключей, очки в пластмассовой черной оправе и лупа прямоугольной формы. В день исчезновения на нем была темно-серая куртка ниже пояса, шапка, темно-синие джинсы и черные ботинки.

Мужчина плотного телосложения, выглядит на 60−65 лет, его рост — 176 см, у него темно-русые волосы с сединой. Из особых примет — отсутствие нескольких передних зубов, ссадина на переносице, шрам от аппендицита.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, волонтеры просят сообщить необходимую информацию по телефонам «112», «02» или 8 900 927 89 63.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Волонтеры выйдут на поиски пропавшего 2 месяца назад мужчины
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Поветкин отстранен от боев на неопределенный срок
ДНР объявляет торговую блокаду Киеву
Следствие попросило о заочном аресте экс-депутата Вороненкова
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
Назарбаева предложили признать незыблемой ценностью
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
Маленький кроссовер Nissan Kicks: документы уже оформлены Роспатент зарегистрировал права японской компании на внешность кроссовера Nissan Kicks, который не продаётся на российском рынке
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как взыскать деньги с непунктуального застройщика
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь