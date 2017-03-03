На Урале полицейских обвиняют в избиении подростка

В Свердловской области начальник межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» Максим Петров опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что сотрудники полиции применили излишнее насилие по отношению к 14-летнему подростку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка корреспонденту ИА REGNUM.

Информация о том, что сотрудники полиции якобы избили ребёнка, появилась на сайте «Народного телевидения Асбеста» и в ряде средств массовой информации. По данным изданий, 2 марта 2017 года в посёлке Малышева сотрудники полиции задержали подростка, бросавшего снежки в окна. Затем, по словам родителей ребёнка, они нанесли их сыну несколько ударов и доставили в отделение. Впоследствии родители обратились в медицинское учреждение, где были зафиксированы побои нанесённые подростку, а следом и с заявлением о неправомочном применении силы сотрудниками полиции.

В свою очередь в полиции заявляют, что действительно в последнее время в посёлке Малышева участились случаи битья стёкол неизвестными в зданиях местной СЭС и больницы по улице Тимирязева. Таким образом, полицейские патрульные наряды были сориентированы на розыск и задержание злоумышленников. В итоге 2 марта ими была задержана группа подростков, которые бросали снежки в окна. Один из задержанных ребят пояснил, что ранее уже бросался снежками в окна и разбил одно из них.

«2 марта 2017 года в 21:15 двух подростков представители ОВД передали родителям в здании полиции, а третьего — законным представителям по месту жительства, о чем имеются расписки», — сообщил Максим Петров. Он добавил, что родители тогда подтвердили, что претензий к сотрудникам полиции не имеют, а какого-либо физического или психологического воздействия на задержанных ребят сотрудниками отделения МВД не оказывалось.