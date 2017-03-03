В Челябинске упавший с 8 этажа подросток пришел в себя

Челябинский подросток, выживший после падения с 8 этажа, пришел в сознание. 13-летний пациент уже общается с врачами, смог назвать свое имя и дату рождения, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе областного минздрава. Медики диагностировали у него перелом бедра и черепно-мозговую травму.

Покалеченного подростка 2 марта 2017 года обнаружили в сугробе прохожие под окнами дома на Бейвеля, 6 в элитном ЖК «Александровский». Скорая доставила его в ОКБ № 3. СУ СКР по Челябинской области проводит доследственную проверку.