Три пропавшие в Костанайской области девочки решили пожить взрослой жизнью
В ДВД Костанайской области рассказали, что подростки нашлись.
В ДВД Костанайской области рассказали, что подростки нашлись.
В ДВД Костанайской области сообщили о том, что три девочки, ранее пропавшие в Костанайской области, нашлись, пишет alau.kz.
«Девочек нашли на Центральном рынке Костаная. С ними все в порядке — живы, здоровы. Подростки просто гуляли. Приехали на автобусе, заплатив 800 тенге. Доехали до Костаная и решили пожить взрослой жизнью», — рассказала сотрудник
Отмечается, что переночевали девочки у своей знакомой, с которой заранее договорились. Сейчас подростков отправили обратно в Лисаковск.
«Участковые по делам несовершеннолетних повезли их домой», — заключили в
Ранее сообщалось, что пропавшие девочки вероятно сбежали из Лисаковска в Костанай.