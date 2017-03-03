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14:23 (мск), источник: Tengrinews

Три пропавшие в Костанайской области девочки решили пожить взрослой жизнью

В ДВД Костанайской области рассказали, что подростки нашлись.

Источник: Tengrinews

В ДВД Костанайской области сообщили о том, что три девочки, ранее пропавшие в Костанайской области, нашлись, пишет alau.kz.

«Девочек нашли на Центральном рынке Костаная. С ними все в порядке — живы, здоровы. Подростки просто гуляли. Приехали на автобусе, заплатив 800 тенге. Доехали до Костаная и решили пожить взрослой жизнью», — рассказала сотрудник пресс-службы ДВД региона Балслу Алекенова.

Отмечается, что переночевали девочки у своей знакомой, с которой заранее договорились. Сейчас подростков отправили обратно в Лисаковск.

«Участковые по делам несовершеннолетних повезли их домой», — заключили в пресс-службе ДВД.

Ранее сообщалось, что пропавшие девочки вероятно сбежали из Лисаковска в Костанай.

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