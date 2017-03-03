«Феи огня» снова атакуют российских детей

В России зафиксирована новая волна призывов к детям использовать газ для превращения в фей.
Неизвестные рассылают детям sms-сообщения, в которых предлагают оставить включенным на ночь газ, чтобы превратиться в фею. А ранее, летом 2016 года, интернет заполонили картинки с инструкцией, «как стать феей огня в домашних условиях». По данным СМИ, полиция начала розыск авторов данных sms-сообщений.
АО «Екатеринбурггаз» и АО «ГАЗЭКС» призывают жителей Свердловской области провести с детьми разъяснительную работу о правилах газовой безопасности и действиях при запахе газа.
Чтобы избежать трагедии, уральцам необходимо соблюдать правила пользования бытовыми газовыми приборами:
- не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы;
- при пользовании газовыми приборами открывайте форточку;
- перед включением газовых колонки и котла проверяйте тягу;
- не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил пользования газовыми приборами;
- по окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними;
- содержите в чистоте и исправности газовые приборы;
- не используйте газовые плиты для обогрева помещения;
- при перепланировке квартиры, установке встроенной мебели и бытовой техники, перестановке газового оборудования запрещено «замуровывать» газопроводы и оборудование.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГК «ГАЗЭКС», при появлении в помещении запаха газа нужно немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения. Незамедлительно покинуть помещение и набрать 04 с домашнего телефона или 104 с мобильного. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.