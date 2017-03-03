Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
Захарченко предрек гибель Украины через 60 дней
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
"День Рождения любимой девочки": Гузеева показала невесту сына
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Феи огня» снова атакуют российских детей

По телефону.

В России зафиксирована новая волна призывов к детям использовать газ для превращения в фей.

Неизвестные рассылают детям sms-сообщения, в которых предлагают оставить включенным на ночь газ, чтобы превратиться в фею. А ранее, летом 2016 года, интернет заполонили картинки с инструкцией, «как стать феей огня в домашних условиях». По данным СМИ, полиция начала розыск авторов данных sms-сообщений.

АО «Екатеринбурггаз» и АО «ГАЗЭКС» призывают жителей Свердловской области провести с детьми разъяснительную работу о правилах газовой безопасности и действиях при запахе газа.

Чтобы избежать трагедии, уральцам необходимо соблюдать правила пользования бытовыми газовыми приборами:

  • не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы;
  • при пользовании газовыми приборами открывайте форточку;
  • перед включением газовых колонки и котла проверяйте тягу;
  • не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил пользования газовыми приборами;
  • по окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними;
  • содержите в чистоте и исправности газовые приборы;
  • не используйте газовые плиты для обогрева помещения;
  • при перепланировке квартиры, установке встроенной мебели и бытовой техники, перестановке газового оборудования запрещено «замуровывать» газопроводы и оборудование.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГК «ГАЗЭКС», при появлении в помещении запаха газа нужно немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения. Незамедлительно покинуть помещение и набрать 04 с домашнего телефона или 104 с мобильного. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Экс-главу минсельхоза Прикамья заподозрили в растрате
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
В Генштабе рассказали об операции по освобождению Пальмиры
Следствие попросило о заочном аресте экс-депутата Вороненкова
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
Назарбаева предложили признать незыблемой ценностью
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
Маленький кроссовер Nissan Kicks: документы уже оформлены Роспатент зарегистрировал права японской компании на внешность кроссовера Nissan Kicks, который не продаётся на российском рынке
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь