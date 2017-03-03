«Феи огня» снова атакуют российских детей

В России зафиксирована новая волна призывов к детям использовать газ для превращения в фей.

Неизвестные рассылают детям sms-сообщения, в которых предлагают оставить включенным на ночь газ, чтобы превратиться в фею. А ранее, летом 2016 года, интернет заполонили картинки с инструкцией, «как стать феей огня в домашних условиях». По данным СМИ, полиция начала розыск авторов данных sms-сообщений.

АО «Екатеринбурггаз» и АО «ГАЗЭКС» призывают жителей Свердловской области провести с детьми разъяснительную работу о правилах газовой безопасности и действиях при запахе газа.

Чтобы избежать трагедии, уральцам необходимо соблюдать правила пользования бытовыми газовыми приборами:

не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы;

при пользовании газовыми приборами открывайте форточку;

перед включением газовых колонки и котла проверяйте тягу;

не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил пользования газовыми приборами;

по окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними;

содержите в чистоте и исправности газовые приборы;

не используйте газовые плиты для обогрева помещения;

при перепланировке квартиры, установке встроенной мебели и бытовой техники, перестановке газового оборудования запрещено «замуровывать» газопроводы и оборудование.