Калининградец напал на местную жительницу в подъезде жилого дома

В Калининграде полицейские задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на калининградку. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в пятницу.

Инцидент произошел 1 марта около 16:10 на улице Коперника в Калининграде. Злоумышленник зашёл в подъезд вслед за 33-летней женщиной и, дождавшись, когда она начнёт открывать дверь квартиры, напал на неё. Угрожая ножом, мужчина попытался похитить имущество, однако калининградка вытолкнула его на площадку и стала звать на помощь. Злоумышленник выбежал на улицу, а женщина вызвала полицию.

Потерпевшая сумела подробно описать приметы внешности предполагаемого преступника. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за убийство и имущественные преступления 30-летний житель областного центра.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об его аресте.