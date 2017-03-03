СК: число отравившихся семинаристов достигло 25 человек

Нижний Новгород, 3 марта — АиФ-НН. Число отравившихся семинаристов увеличилось до 25 человек в Нижнем Новгороде, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

26 февраля студенты Нижегородской духовной семинарии почувствовали недомогание, на следующий день у семи из них были выявлены признаки пищевого отравления. В настоящее время общее количество пострадавших составляет 25 человек, все они находятся в больнице. У семинаристов выявлен РНК норовируса, им поставлен диагноз — острая кишечная инфекция. Возраст заболевших — от 20 до 27 лет.

Следователи проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.