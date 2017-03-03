Действия врачей больницы, возле которой умер пассажир автобуса, проверит прокуратура

Напомним, что трагедия произошла 25 января в автобусе маршрута № 37, который около 19:00 ехал со стороны ул. Куйбышева в направлении железнодорожного вокзала.

Как рассказывали ранее водитель автобуса Денис Трифонов и кондуктор Кристина Игошина, на остановке у филармонии в заднюю дверь автобуса зашел пассажир. Оплатив проезд, он проследовал к средней двери и встал там. А у остановки «Театр кукол» ему стало плохо.

Водитель, кондуктор и пассажиры пытались оказать ему помощь. Но мужчине становилось все хуже. Люди пытались вызывать «скорую», но на линии попросили подождать ответа оператора.

Тогда находившимися в автобусе людьми было принято общее решение ехать без остановок до ближайшего медучреждения, которой, как они посчитали была железнодорожная больница на ул. Агибалова.

Чтобы спасти пассажира, водитель автобуса пошел на вынужденную меру. Дело в том, что поворот с ул. Льва Толстого, по которой ехал автобус, на ул. Агибалова к поликлинике запрещен, подъехать к ней можно, только дав большой круг по ул. Спортивной, который занял бы несколько минут, так как движение там часто затруднено. Ради спасения умиравшего человека водитель повернул с ул. Льва Толстого сразу на ул. Агибалова, навстречу транспортному потоку и вскоре остановился у медучреждения.

Тогда из салона выскочил пассажир и побежал за врачом. Но вскоре пришел оттуда и сказал, что медик не выходит. У больницы кто-то из пассажиров смог связаться с оператором «скорой» и вызвал врачей. А пока «скорая» была в пути, еще пять пассажиров побежали в поликлинику, чтобы вызвать врачей на помощь.

В тот момент пассажир уже был без сознания и люди, остававшиеся в автобусе, пытались приводить его в чувство. Кто-то даже пытался делать непрямой массаж сердца. Кто-то нащупывал пульс. Еще минут через пять несколько пассажиров снова пошли за врачом в медучреждение. В итоге женщина-медик вышла, измерила пульс и зафиксировала смерть.

Первоначально, проверку по факту обнаружения тела мужчины в автобусе вели сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области, а потом передали материалы проверки в СУ СК РФ по Самарской области. И пока официальных заявлений от следственного ведомства о результатах проверки не было.

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Никитин, поскольку медучреждение у которого скончался мужчина поднадзорно их ведомству, проверку правомерности действий персонала медучреждения начали их сотрудники. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.