Суд рассмотрит амнистию учителя Юрия Пака

АСТАНА, 3 мар — Sputnik. В суде рассмотрят сокращение срока наказания карагандинскому учителю Юрию Паку, сообщил координатор по работе со СМИ Абайского районного суда Карагандинской области Ардак Жумашев.

Ранее супруга осужденного за «телефонный» терроризм Юрия Пака Ольга обратилась к общественности. Она сообщила, что адвокат и родные Пака не могут подать на амнистию из-за всевозможных государственных препон и проволочек.

«В Абайский районный суд 3 марта поступило представление из мест лишения свободы в отношении осужденного Юрия Пака о сокращении на ¼ часть неотбытого срока наказания», — проинформировал Жумашев журналистов.