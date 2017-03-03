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14:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

Суд рассмотрит амнистию учителя Юрия Пака

Осужденный за лжетерроризм карагандинский учитель Юрий Пак в тюрьме пять месяцев.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 мар — Sputnik. В суде рассмотрят сокращение срока наказания карагандинскому учителю Юрию Паку, сообщил координатор по работе со СМИ Абайского районного суда Карагандинской области Ардак Жумашев.

Ранее супруга осужденного за «телефонный» терроризм Юрия Пака Ольга обратилась к общественности. Она сообщила, что адвокат и родные Пака не могут подать на амнистию из-за всевозможных государственных препон и проволочек.

«В Абайский районный суд 3 марта поступило представление из мест лишения свободы в отношении осужденного Юрия Пака о сокращении на ¼ часть неотбытого срока наказания», — проинформировал Жумашев журналистов.

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Он отметил, что дело будет рассмотрено в установленные законом сроки.

Как сообщила Ольга Пак, ей позвонили из областной прокуратуры и расспросили о сложностях.

«В итоге на сегодня я смогла наконец-то погасить все иски, квитанции об оплате подшиты в дело Юры, документы по амнистии поданы в суд. Отдельно благодарю руководство колонии, которое с первого дня оказывает нам содействие во всем», — написала Пак в пятницу на своей странице в соцсети.

Учитель физики Юрий Пак 3 октября 2016 года был осужден по обвинению в лжетерроризме к двум годам лишения свободы. Его признали виновным в «минировании» ЦУМа. Осужденный учитель свою вину не признал. Решением апелляционной коллеги по уголовным делам Карагандинской области приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Позже Ольга Пак сообщила о намерении подать на амнистию.

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