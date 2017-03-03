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15:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Кировграде семья с детьми отравилась угарным газом

Пострадавшие госпитализированы.

2 марта 2017 года в Кировграде в одной из квартир дома № 12 по улице 40 лет Октября 35-летняя женщина и ее дети 2 и 13 лет отравились угарным газом. Пострадавшие госпитализированы в центральную городскую больницу.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, по факту происшествия проводится проверка.

По предварительным данным, причиной отравления мог стать газовый водонагреватель. Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГК «ГАЗЭКС», ранее, в декабре 2015 года, он был отключен из-за нарушений правил эксплуатации газовых приборов, а также за долги за потребленный газ. При проведении ревизии в октябре 2016 года заглушка была на месте. Еще раз газовики посетили данную квартиру в ходе объявленного в Кировграде месячника безопасности в середине феврале 2017 года. Тогда газовый водонагреватель также был отключен. Выяснилось, что жильцы воровали газ, периодически самостоятельно подключая водонагреватель и пренебрегая правилами безопасности.

«При этом в данном доме из-за плохого состояния дымоходов и вентиляционных каналов нет должной тяги, что и провоцирует отравление людей продуктами сгорания природного топлива», — прокомментировали в пресс-службе ГК «ГАЗЭКС».

Стоит добавить, что с февраля 2017 года ввиду участившихся случаев отравлений угарным газом газовики проводят тотальную ревизию в жилфонде Кировграда. Предстоит проверить свыше 4 000 газовых водонагревателей, на сегодня из них из-за различных нарушений и отсутствия тяги уже отключено 668 водонагревателей.

Основная причина несчастных случаев — запущенное состояние дымоходов и вентиляционных каналов. Их не проверяют и своевременно не чистят, в некоторых домах каналы полностью забиты кирпичной крошкой, образовавшейся от разрушенных труб. Долгое время управляющие компании, на которые законом возложена ответственность за проверку, прочистку и ремонт дымовых и вентканалов, бездействовали.

АО «ГАЗЭКС» предприняло все зависящие от компании шаги по стабилизации ситуации в Кировграде. Управляющие компании в итоге приступили к организации проверки и ремонту дымоходов. Но халатность отдельных потребителей сводит на нет все усилия по обеспечению комплексной безопасности жителей Кировграда.

Газовики категорически запрещают абонентам самостоятельно проводить ремонт, подключения, отключения газового оборудования и вмешиваться в систему безопасности приборов.

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