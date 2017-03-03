В Кировграде семья с детьми отравилась угарным газом
Пострадавшие госпитализированы.
Пострадавшие госпитализированы.
2 марта 2017 года в Кировграде в одной из квартир дома № 12 по улице 40 лет Октября 35-летняя женщина и ее дети 2 и 13 лет отравились угарным газом. Пострадавшие госпитализированы в центральную городскую больницу.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
По предварительным данным, причиной отравления мог стать газовый водонагреватель. Как пояснили «Уралинформбюро» в
«При этом в данном доме
Стоит добавить, что с февраля 2017 года ввиду участившихся случаев отравлений угарным газом газовики проводят тотальную ревизию в жилфонде Кировграда. Предстоит проверить свыше 4 000 газовых водонагревателей, на сегодня из них
Основная причина несчастных случаев — запущенное состояние дымоходов и вентиляционных каналов. Их не проверяют и своевременно не чистят, в некоторых домах каналы полностью забиты кирпичной крошкой, образовавшейся от разрушенных труб. Долгое время управляющие компании, на которые законом возложена ответственность за проверку, прочистку и ремонт дымовых и вентканалов, бездействовали.
АО «ГАЗЭКС» предприняло все зависящие от компании шаги по стабилизации ситуации в Кировграде. Управляющие компании в итоге приступили к организации проверки и ремонту дымоходов. Но халатность отдельных потребителей сводит на нет все усилия по обеспечению комплексной безопасности жителей Кировграда.
Газовики категорически запрещают абонентам самостоятельно проводить ремонт, подключения, отключения газового оборудования и вмешиваться в систему безопасности приборов.