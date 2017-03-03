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17:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Застрявшую в яме иномарку в Волгограде вытянул трамвай

Вечером 2 марта в Советском районе Волгограда на трамвайных путях застряла иномарка на пересечении улиц Кабардинской и Шефской, сообщают свидетели в одной из социальных сетей.

Водитель «Киа» поздно заметил яму на дороге, и самостоятельно выбраться из нее машина не смогла, перекрыв трамвайные пути.

Помощь подоспела с неожиданной стороны. Водитель трамвая подъехал к иномарке, надел на сцепное устройство вагона трос, трамвай сдал назад, — иномарка была освобождена из плена ямы. Трамвай продолжил движение по маршруту.

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