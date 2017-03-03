Застрявшую в яме иномарку в Волгограде вытянул трамвай
Вечером 2 марта в Советском районе Волгограда на трамвайных путях застряла иномарка на пересечении улиц Кабардинской и Шефской, сообщают свидетели в одной из социальных сетей.
Вечером 2 марта в Советском районе Волгограда на трамвайных путях застряла иномарка на пересечении улиц Кабардинской и Шефской, сообщают свидетели в одной из социальных сетей.
Водитель «Киа» поздно заметил яму на дороге, и самостоятельно выбраться из нее машина не смогла, перекрыв трамвайные пути.
Помощь подоспела с неожиданной стороны. Водитель трамвая подъехал к иномарке, надел на сцепное устройство вагона трос, трамвай сдал назад, — иномарка была освобождена из плена ямы. Трамвай продолжил движение по маршруту.