Застрявшую в яме иномарку в Волгограде вытянул трамвай

Водитель «Киа» поздно заметил яму на дороге, и самостоятельно выбраться из нее машина не смогла, перекрыв трамвайные пути.

Помощь подоспела с неожиданной стороны. Водитель трамвая подъехал к иномарке, надел на сцепное устройство вагона трос, трамвай сдал назад, — иномарка была освобождена из плена ямы. Трамвай продолжил движение по маршруту.