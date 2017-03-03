При сходе лавины на горе Чегет погибли четыре человека

«Спасатели обнаружили под лавиной тела четверых погибших на горе Чегет. Еще один человек пострадал», — сказал Хаджиев.

Сход лавины на запрещенном для катания на склоне горы Чегет произошел 3 марта около 12:00 мск, сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике. Снег накрыл находившихся там туристов. По данным СК, из-под снега были извлечены два погибших, один пострадавший найден живым. При этом ведомство отметило, что точное количество пострадавших устанавливается.