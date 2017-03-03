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15:40 (мск), источник: РБК

При сходе лавины на горе Чегет погибли четыре человека

Во время схода лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии погибли четыре человека. Об этом сообщил замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев, передает ТАСС.

«Спасатели обнаружили под лавиной тела четверых погибших на горе Чегет. Еще один человек пострадал», — сказал Хаджиев.

Сход лавины на запрещенном для катания на склоне горы Чегет произошел 3 марта около 12:00 мск, сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике. Снег накрыл находившихся там туристов. По данным СК, из-под снега были извлечены два погибших, один пострадавший найден живым. При этом ведомство отметило, что точное количество пострадавших устанавливается.

В настоящий момент на месте схода лавины идут спасательные работы. СК проводит доследственную проверку.

​В начале февраля лавина во французских Альпах накрыла группу лыжников. По данным телеканал BFMTV, по меньшей мере четверо из них погибли. Сход лавины произошел на горнолыжном курорте Тинь в департаменте Савойя. Телеканал отмечал, что попавшие под лавину лыжники находились за пределами официальной трассы.

Комментарии
1
Webflow Pro
В МВД уже опровергли информацию о сходе лавины.
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