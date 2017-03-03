При сходе лавины на горе Чегет погибли четыре человека
Во время схода лавины на горе Чегет в
Во время схода лавины на горе Чегет в
«Спасатели обнаружили под лавиной тела четверых погибших на горе Чегет. Еще один человек пострадал», — сказал Хаджиев.
Сход лавины на запрещенном для катания на склоне горы Чегет произошел 3 марта около 12:00 мск, сообщает
В настоящий момент на месте схода лавины идут спасательные работы. СК проводит доследственную проверку.
В начале февраля лавина во французских Альпах накрыла группу лыжников. По данным телеканал BFMTV, по меньшей мере четверо из них погибли. Сход лавины произошел на горнолыжном курорте Тинь в департаменте Савойя. Телеканал отмечал, что попавшие под лавину лыжники находились за пределами официальной трассы.