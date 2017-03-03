На Дону против главы Цимлянского района возбудили еще одно дело

Дело возбудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Установлено, что Садымов через посредника получил 500 тыс. рублей от руководителя строительной фирмы за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию дома, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщали Юга.ру, ранее в отношении главы района возбудили дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность). По версии следствия, в 2015 году в районе проходили мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Администрация Цимлянского района в лице главы района заключила со строительной организацией муниципальные контракты долевого участия в строительстве многоквартирного дома в Цимлянске по улице Лазо, 4, строение 2, сумма контракта превысила 6 млн рублей. Договоренности не были выполнены, но глава района распорядился рассчитаться со строительной компанией. Сейчас строительство дома до сих пор не завершено.