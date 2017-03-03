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16:36 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону против главы Цимлянского района возбудили еще одно дело

В отношении главы Цимлянского района Ростовской области Андрея Садымова, который обвиняется в халатности, возбудили еще одно уголовное дело.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Дело возбудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Установлено, что Садымов через посредника получил 500 тыс. рублей от руководителя строительной фирмы за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию дома, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщали Юга.ру, ранее в отношении главы района возбудили дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность). По версии следствия, в 2015 году в районе проходили мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Администрация Цимлянского района в лице главы района заключила со строительной организацией муниципальные контракты долевого участия в строительстве многоквартирного дома в Цимлянске по улице Лазо, 4, строение 2, сумма контракта превысила 6 млн рублей. Договоренности не были выполнены, но глава района распорядился рассчитаться со строительной компанией. Сейчас строительство дома до сих пор не завершено.

«Судом, при рассмотрении ходатайства следствия об избрании меры пресечения обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога. Сейчас все обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются», — сообщает пресс-служба СК РФ.

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