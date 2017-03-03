На Дону против главы Цимлянского района возбудили еще одно дело
В отношении главы Цимлянского района Ростовской области Андрея Садымова, который обвиняется в халатности, возбудили еще одно уголовное дело.
В отношении главы Цимлянского района Ростовской области Андрея Садымова, который обвиняется в халатности, возбудили еще одно уголовное дело.
Дело возбудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Установлено, что Садымов через посредника получил 500 тыс. рублей от руководителя строительной фирмы за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию дома, предназначенного для
Как сообщали Юга.ру, ранее в отношении главы района возбудили дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность). По версии следствия, в 2015 году в районе проходили мероприятия по обеспечению жильем
«Судом, при рассмотрении ходатайства следствия об избрании меры пресечения обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога. Сейчас все обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются», — сообщает