Выпал из окна многоэтажки в Сочи и разбился насмерть директор МУП «Водосток»

По данным СМИ, погибший является директором МУП «Водосток». Инцидент произошел около 23:00 в одном из домов на улице Мацестинской в Хостинском районе, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

«Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По версии следствия, это был несчастный случай», — рассказала помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

По окончанию проверки примут процессуальное решение.

По данным некоторых СМИ, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.