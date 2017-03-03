Выпал из окна многоэтажки в Сочи и разбился насмерть директор МУП «Водосток»
Краснодар, 3 марта, KrasnodarMedia. В Сочи погиб мужчина, выпав из окна многоэтажного дома.
Краснодар, 3 марта, KrasnodarMedia. В Сочи погиб мужчина, выпав из окна многоэтажного дома.
По данным СМИ, погибший является директором МУП «Водосток». Инцидент произошел около 23:00 в одном из домов на улице Мацестинской в Хостинском районе, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».
«Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По версии следствия, это был несчастный случай», — рассказала помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.
По окончанию проверки примут процессуальное решение.
По данным некоторых СМИ, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.