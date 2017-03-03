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17:02 (мск), источник: Новый Калининград

Прокуратура: экс-глава «Корпорации развития туризма» незаконно начислял премии

Бывший глава «Корпорации развития туризма Калининградской области» незаконно в течение 9 месяцев 2014 года начислял себе премии. К таким выводам пришла прокуратура Центрального района города Калининграда.

Источник: Новый Калининград

В результате проверки было установлено, что руководитель Корпорации вопреки требованиям закона и положениям Устава общества в период с марта по декабрь 2014-го издал приказы, которыми назначил и выплатил себе премии на общую сумму 315 000 рублей.

Указанными действиями, как считают в надзорном органе, был причинен существенный вред правам и законным интересам коммерческой организации. В связи с этим материалы проверки прокурор района направил в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам рассмотрения этих материалов следственные органы возбудили в отношении бывшего генерального директора ОАО «Корпорация развития туризма в Калининградской области» уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Напомним, что глава «Корпорации развития туризма Калининградской области» Александр Арутюнов был уволен 19 августа прошлого года. В распоряжении правительства сказано, что причиной увольнения стала неудовлетворительная, неэффективная работы вверенного ему акционерного общества.

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