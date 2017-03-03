Во Львовской обл. микроавтобус упал с моста в реку: погибла женщина, двое пострадавших

В результате ДТП, происшедшего ранним утром в пятницу во Львовской области, погибла женщина еще двое человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции области.

Как отмечается, сегодня в Старосамборском районе водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало с моста в реку.