Во Львовской обл. микроавтобус упал с моста в реку: погибла женщина, двое пострадавших
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
В результате ДТП, происшедшего ранним утром в пятницу во Львовской области, погибла женщина еще двое человек получили травмы. Об этом сообщили в
Как отмечается, сегодня в Старосамборском районе водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало с моста в реку.
«Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volksvagen Transporter, 45-летний житель города Добромиль, не справился с управлением и съехал с моста в реку Стрвяж. В результате ДТП водитель микроавтобуса госпитализирован с диагнозом: переохлаждение. В больницу также доставлена его 68-летняя мать, которая получила гематому головы. Тело второй пассажирки микроавтобуса, 62-летней жительницы Добромиля, обнаружили за два километра от места происшествия по течению реки. Оно направлено на
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.