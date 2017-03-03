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15:22 (мск), источник: 112.ua

Во Львовской обл. микроавтобус упал с моста в реку: погибла женщина, двое пострадавших

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник: 112.ua

В результате ДТП, происшедшего ранним утром в пятницу во Львовской области, погибла женщина еще двое человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции области.

Как отмечается, сегодня в Старосамборском районе водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало с моста в реку.

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«Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volksvagen Transporter, 45-летний житель города Добромиль, не справился с управлением и съехал с моста в реку Стрвяж. В результате ДТП водитель микроавтобуса госпитализирован с диагнозом: переохлаждение. В больницу также доставлена его 68-летняя мать, которая получила гематому головы. Тело второй пассажирки микроавтобуса, 62-летней жительницы Добромиля, обнаружили за два километра от места происшествия по течению реки. Оно направлено на судебно-медицинское исследование. Также назначен ряд других экспертиз», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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