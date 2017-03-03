В Петербурге осудили банду автоподставщиков
В пятницу, 3 марта, в Петербурге вынесли приговор четверым членам организованной преступной группы, занимавшейся автоподставами.
В пятницу, 3 марта, в Петербурге вынесли приговор четверым членам организованной преступной группы, занимавшейся автоподставами.
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В зависимости от роли и степени участия все четверо были признаны виновными в совершении 11 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением крупного ущерба гражданину, совершенное организованной группой). Суд назначил им от 4 до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.