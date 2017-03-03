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17:28 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге осудили банду автоподставщиков

В пятницу, 3 марта, в Петербурге вынесли приговор четверым членам организованной преступной группы, занимавшейся автоподставами.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, с декабря 2014 года по сентябрь 2015 года подсудимые похитили деньги у 11 водителей легковых автомобилей. Они инсценировали ДТП на пешеходных переходах, чтобы получить от автомобилистов компенсации якобы причиненного вреда здоровью и имуществу. Один из них выступал в роли «пострадавшего пешехода», демонстрируя водителям поврежденные наручные часы и требуя компенсации морального и материального вреда.

В зависимости от роли и степени участия все четверо были признаны виновными в совершении 11 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением крупного ущерба гражданину, совершенное организованной группой). Суд назначил им от 4 до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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