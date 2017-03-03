Задержан предполагаемый похититель школьницы Юлии З
Поиски 9-летней пермячки, пропавшей 2 марта, прекращены, несмотря на то, что сама девочка еще не найдена. Сейчас ведется допрос задержанного.
Поиски 9-летней пермячки, пропавшей 2 марта, прекращены, несмотря на то, что сама девочка еще не найдена. Сейчас ведется допрос задержанного.
В Перми задержали подозреваемого в похищении 9-летней Юлии З. Сама школьница так и не была найдена, хотя по просьбе следователей ее поиски были приостановлены. Об этом сообщает СУ СКР по краю.
Напомним, Юлия З. исчезла 2 марта, когда возвращалась домой из школы на ул. Инженерная. На следующий день было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Однако существовала версия о похищении.
В соцсетях сообщали, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Юлия перед исчезновением садится в такси. Также там утверждали, что водитель автомобиля был ранее судим за изнасилование. Однако официально эта информация пока не подтверждается.