В Перми прекращены поиски 9-летней школьницы

Около 15.00 3 марта пермские следователи сообщили о завершении операции по поиску 9-летней ученицы школы бизнеса и предпринимательства № 105. Волонтерам рекомендовано прекратить работу. Ранее по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По неофициальным данным, задержан предполагаемый похититель девочки — 50-летний таксист, ранее судимый за изнасилование. В настоящее время мужчину допрашивают, однако девочка так и не найдена, пишет 59.ru.

Тем временем, пользователи соцсетей со ссылкой на знакомых в полиции заявляют, что школьница «убита».