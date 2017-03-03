В Перми прекращены поиски 9-летней школьницы
Задержан ее предполагаемый похититель.
Задержан ее предполагаемый похититель.
Около 15.00 3 марта пермские следователи сообщили о завершении операции по поиску 9-летней ученицы школы бизнеса и предпринимательства № 105. Волонтерам рекомендовано прекратить работу. Ранее по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.
По неофициальным данным, задержан предполагаемый похититель девочки — 50-летний таксист, ранее судимый за изнасилование. В настоящее время мужчину допрашивают, однако девочка так и не найдена, пишет 59.ru.
Тем временем, пользователи соцсетей со ссылкой на знакомых в полиции заявляют, что школьница «убита».
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9-летняя жительница Мотовилихинского района исчезла днем 2 марта по дороге из школы домой. По предварительной информации, по камерам наружного наблюдения удалось отследить часть пути девочки. Ее могли увезти на черной «Ладе Весте» с наклейками одной из городских служб такси.