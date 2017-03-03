В Уфе неизвестный напал на 12-летнюю школьницу
УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Сегодня, 3 марта в соцсетях появилась информация об изнасиловании в Уфе 12-летней девочки. В
УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Сегодня, 3 марта в соцсетях появилась информация об изнасиловании в Уфе 12-летней девочки. В
«Сегодня в полицию города Уфы поступило сообщение от родителей 12-летней школьницы. В нем сообщается, что вчера в подъезде жилого дома на несовершеннолетнюю напал неизвестный. У ребенка похищены сережки», — уточнил руководитель
Он также добавил, что в настоящее время в Уфе проводятся