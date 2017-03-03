Глава московской управы Перово Довгопол арестован до середины апреля

«Суд избрал в отношении Довгопола меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу» о задержании Довгопола. По его словам, в конце 2016 года Довгопол заключил договор об оказании информационных услуг, который не был выполнен.

При получении крупной суммы денег в качестве «отката» Довгопол был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Довгопол был назначен главой управы Перово в июне 2013 года.