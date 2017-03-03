Глава московской управы Перово Довгопол арестован до середины апреля
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Преображенский суд Москвы арестовал главу управы столичного района Перово Александра Довгопола, обвиняемого в мошенничестве, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Преображенский суд Москвы арестовал главу управы столичного района Перово Александра Довгопола, обвиняемого в мошенничестве, сообщили «Интерфаксу» в
«Суд избрал в отношении Довгопола меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля», — сказал сотрудник
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу» о задержании Довгопола. По его словам, в конце 2016 года Довгопол заключил договор об оказании информационных услуг, который не был выполнен.
При получении крупной суммы денег в качестве «отката» Довгопол был задержан. Возбуждено уголовное дело.
Довгопол был назначен главой управы Перово в июне 2013 года.