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15:56 (мск), источник: Nakanune.ru

На месте схода вагонов грузового поезда на Среднем Урале работают следователи

Транспортные следователи выясняют обстоятельства схода с рельс вагонов грузового поезда на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, сегодня примерно в 15 часов 40 минут по местному времени в районе станции «Кунавино» Свердловской железной дороги произошел сход с рельс восьми вагонов грузового поезда, груженых углем. По предварительной информации, вагоны сошли без опрокидывания, движение поездов не прерывалось, пострадавших и жертв в результате схода нет.

«В ходе осмотра места происшествия следователи выяснят, допущены ли повреждения железнодорожного полотна, вагонов грузового поезда и иных объектов железной дороги. По результатам доследственной проверки и установленных обстоятельств будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в МЧС заявили, что в результате происшествия угрозы окружающей среде нет.

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