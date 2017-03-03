Областной суд оставил в силе решение об аресте имущества экс-сенатора Цыбко
Челябинский областной суд оставил в силе постановление Озерского суда об аресте имущества родителей
Челябинский областной суд оставил в силе постановление Озерского суда об аресте имущества родителей
«Сегодня областной суд оставил без изменения постановление Озерского городского суда от 14 декабря 2016 года, которым суд на 6 месяцев продлил срок ареста, наложенного на имущество родителей Константина Цыбко», — сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель
Суд продлил срок ареста до 20 июля 2017 года.
Сторона защита намерена обжаловать это решение в Конституционном суде РФ.
В рамках уголовного дела в списке арестованного имущества квартира