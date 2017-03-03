Областной суд оставил в силе решение об аресте имущества экс-сенатора Цыбко

«Сегодня областной суд оставил без изменения постановление Озерского городского суда от 14 декабря 2016 года, которым суд на 6 месяцев продлил срок ареста, наложенного на имущество родителей Константина Цыбко», — сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы областного суда Евгения Нациевская.

Суд продлил срок ареста до 20 июля 2017 года.

Сторона защита намерена обжаловать это решение в Конституционном суде РФ.