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15:54 (мск), источник: Uralpress.ru

Областной суд оставил в силе решение об аресте имущества экс-сенатора Цыбко

Челябинский областной суд оставил в силе постановление Озерского суда об аресте имущества родителей экс-сенатора Константина Цыбко, обвиняемого во взяточничестве.

Источник: Uralpress.ru

«Сегодня областной суд оставил без изменения постановление Озерского городского суда от 14 декабря 2016 года, которым суд на 6 месяцев продлил срок ареста, наложенного на имущество родителей Константина Цыбко», — сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы областного суда Евгения Нациевская.

Суд продлил срок ареста до 20 июля 2017 года.

Сторона защита намерена обжаловать это решение в Конституционном суде РФ.

В рамках уголовного дела в списке арестованного имущества квартира экс-сенатора в центре Москвы площадью 116 квадратных метров и ориентировочной стоимостью в 67,6 миллиона рублей, а также столичные квартира и гараж его родителей примерной стоимостью 16,6 миллиона рублей.

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