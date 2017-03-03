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17:24 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржец в четвертый раз «заминировал» шведский самолет

Служба безопасности стокгольмского аэропорта Арланда сняла с самолета 300 пассажиров после звонка о бомбе. Телефонный терроризм взял на себя житель Петербурга.

Источник: Reuters

Утром 3 марта шведская газета Aftonbladet сообщила о незапланированной задержке рейса Стокгольм — Пхукет после анонимного звонка о заминировании. Триста туристов были сняты с рейса из-за угрозы взрыва в тот момент, когда самолет уже находился на рулежной дорожке. Рейс авиакомпании Thai Airways должен был вылететь в 20.45 в четверг, 2 марта.

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Судя по информации шведской прессы, пассажиров допросили. Через несколько часов самолет отправился.

По данным «Фонтанки», телефонным террористом оказался житель Петербурга Тамерлан Мусаев. В 1993 году он угнал самолет Тюмень — Петербург в Швецию, чтобы остаться за границей, но был экстрадирован в Россию и приговорен к девяти с половиной годам. Обидевшись на скандинавов, Мусаев принялся регулярно терроризировать их. Инциденты с самолетами зафиксированы в 2014 и 2015 годах.

Тамерлан Мусаев электронным письмом подтвердил «Фонтанке» авторство звонка: «Я нахожусь в Амстердаме. Вытащил из телефона батарейку, так как полиция меня найдет. Я позвонил со своего номера по 112 и сказал им о бомбе». Как признает сам Мусаев, это уже четвертое «минирование» шведского самолета.

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