Пьяный житель Петербурга угрожал убийством фельдшеру скорой
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении нетрезвого мужчины, который угрожал убийством фельдшеру прямо в автомобиле скорой помощи, сообщает
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении нетрезвого мужчины, который угрожал убийством фельдшеру прямо в автомобиле скорой помощи, сообщает
«Вчера утром нетрезвый гражданин в автомобиле скорой помощи угрожал убийством фельдшеру. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
По данным
Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью и после ее оказания был отпущен.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), максимальная санкция — два года лишения свободы.