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17:20 (мск), источник: РИА Новости

Пьяный житель Петербурга угрожал убийством фельдшеру скорой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении нетрезвого мужчины, который угрожал убийством фельдшеру прямо в автомобиле скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера утром нетрезвый гражданин в автомобиле скорой помощи угрожал убийством фельдшеру. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, 2 марта около 11 часов утра 48-летний пьяный мужчина в салоне автомобиля скорой медицинской помощи у одного из домов по проспекту Солидарности схватил за шею 24-летнего фельдшера. При этом он угрожал молодому человеку убийством.

Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью и после ее оказания был отпущен.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), максимальная санкция — два года лишения свободы.

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