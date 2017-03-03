Пьяный житель Петербурга угрожал убийством фельдшеру скорой

По данным пресс-службы, 2 марта около 11 часов утра 48-летний пьяный мужчина в салоне автомобиля скорой медицинской помощи у одного из домов по проспекту Солидарности схватил за шею 24-летнего фельдшера. При этом он угрожал молодому человеку убийством.

Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью и после ее оказания был отпущен.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), максимальная санкция — два года лишения свободы.