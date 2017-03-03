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16:14 (мск), источник: РИА Новости

Против экс-главы Минсельхоза Прикамья возбудили дело о растрате

УФА, 3 мар — РИА Новости, Рамиля Салихова. Уголовное дело возбуждено в Пермском крае в отношении экс-министра сельского хозяйства региона Ивана Огородова по подозрению в растрате, в его доме идет обыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

Пресс-служба краевого управления ФСП пока не комментирует ситуацию.

По словам собеседника, в отношении бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате бюджетных средств, совершенное в крупном размере. При этом не уточняется, о какой сумме идет речь.

«В настоящее время идут обыски, изъятие необходимых документов для расследования, сам экс-чиновник допрашивается следователем. Речи о его задержании нет. Продолжается расследование уголовного дела», — пояснил источник РИА Новости.

Иван Огородов работал в должности главы министерства сельского хозяйства Пермского края с 2013 года до конца 2016 года.

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