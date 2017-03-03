Против экс-главы Минсельхоза Прикамья возбудили дело о растрате

Пресс-служба краевого управления ФСП пока не комментирует ситуацию.

По словам собеседника, в отношении бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате бюджетных средств, совершенное в крупном размере. При этом не уточняется, о какой сумме идет речь.

«В настоящее время идут обыски, изъятие необходимых документов для расследования, сам экс-чиновник допрашивается следователем. Речи о его задержании нет. Продолжается расследование уголовного дела», — пояснил источник РИА Новости.

Иван Огородов работал в должности главы министерства сельского хозяйства Пермского края с 2013 года до конца 2016 года.