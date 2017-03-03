Против экс-главы Минсельхоза Прикамья возбудили дело о растрате
УФА, 3 мар — РИА Новости, Рамиля Салихова. Уголовное дело возбуждено в Пермском крае в отношении
УФА, 3 мар — РИА Новости, Рамиля Салихова. Уголовное дело возбуждено в Пермском крае в отношении
По словам собеседника, в отношении бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате бюджетных средств, совершенное в крупном размере. При этом не уточняется, о какой сумме идет речь.
«В настоящее время идут обыски, изъятие необходимых документов для расследования, сам
Иван Огородов работал в должности главы министерства сельского хозяйства Пермского края с 2013 года до конца 2016 года.