В Челябинске скончался участник «побоища» на Обской
Не приходя в сознание.
Не приходя в сознание.
Утром 2 марта 2017 года в одной из больниц Челябинска скончался 20-летний участник массовой драки на улице Обской.
19 февраля во время разборок в стиле 90-х годов молодой человек получил серьезную травму головы и был доставлен в реанимацию. Несмотря на старания врачей, пациент так и не пришел в сознание.
По словам друзей, в скором времени он должен был стать отцом, пишет 31tv.ru.
Теперь уголовное дело, ранее возбужденное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», будет переквалифицировано по более тяжкой статье, сообщили «Уралинформбюро» в