В Воронеже девушка выпала из окна 15 этажа
Во второй половине дня в пятницу, 3 марта, воронежцы стали очевидцами страшной трагедии, произошедшей на Московском проспекте. Рядом с многоэтажным домом было обнаружено тело девушки.
Во второй половине дня в пятницу, 3 марта, воронежцы стали очевидцами страшной трагедии, произошедшей на Московском проспекте. Рядом с многоэтажным домом было обнаружено тело девушки.
По предварительным данным, девушка 1991 года рождения выпала из окна 15 этажа. К сожалению, спасти ее не удалось. Несчастная погибла на месте происшествия до приезда врачей скорой медицинской помощи. Что стало причиной случившегося — был ли это несчастный случай, суицид или убийство — пока неизвестно.
Как сообщили в