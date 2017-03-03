В Воронеже девушка выпала из окна 15 этажа

По предварительным данным, девушка 1991 года рождения выпала из окна 15 этажа. К сожалению, спасти ее не удалось. Несчастная погибла на месте происшествия до приезда врачей скорой медицинской помощи. Что стало причиной случившегося — был ли это несчастный случай, суицид или убийство — пока неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного Комитета по Воронежской области, следователи были направлены на место происшествия. Все детали случившегося станут известны позже.