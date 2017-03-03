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17:51 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Директора коммунальной компании в Семенове осудят за мошенничество

Обвиняемый обещал за взятку посодействовать предпринимателю в незаконной деятельности.

Директора Семеновского филиала одной из коммунальных компаний осудят за мошенничество, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В октябре 2016 года обвиняемый обнаружил факт несанкционированной установки автомобильных весов над подземным участком теплотрассы, выходящей из котельной. Весы могли повредить теплотрассу и вызвать аварию. О выявленном нарушении руководитель сообщил в администрацию Семеновского городского округа, а также в прокуратуру. Но вскоре сотрудник фирмы, которой принадлежали весы, обратился к обвиняемому с просьбой не демонтировать объект, пообещав вознаграждение в сумме 30 000 рублей.

Злоумышленник получил от мужчины деньги, однако, воспользоваться ими не успел, так как был задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».

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