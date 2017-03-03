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17:16 (мск), источник: Вести Иркутск

Двухлетний мальчик ушёл из детского сада в Иркутске

3 марта в иркутском Академгородке нашли мальчика. Ребенок прогуливался вдоль оживленной трассы, а затем сам перешел её.

Это увидела прохожая. Как оказалось, двухлетний малыш ушел из детского сада. Частного. Женщина увела его обратно. Выяснилось, что воспитатели даже не заметили пропажи. Сейчас мальчик уже у родителей, с ним все нормально.

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