В Нижнем Новгороде столкнулись легковушка и пассажирский автобус: есть пострадавшая

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошло ДТП. Столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщает источник NewsNN.

Авария случилась на проспекте Октября 3 марта в 14:00. Столкнулись «Лада» и «Лиаз». В результате пострадала пассажирка автобуса, женщину доставили в больницу. Известно, что на момент происшествия в салоне общественного транспорта находились около 20 человек.