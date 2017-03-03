Суд признал виновным экс-замгендиректора «Аэрофлота» Глушкова в хищении $123 млн

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении Глушкова, который находится в Великобритании. Наказание для него будет названо в заключительной части судебного акта.

Гособвинитель просил приговорить Глушкова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 1 млн рублей. Также прокурор попросил удовлетворить гражданский иск «Аэрофлота» на сумму $122 млн (9 млрд рублей с учетом инфляции).

В свою очередь защита Глушкова ходатайствовала о возвращении дела прокурору для возобновления расследования.

Глушков обвиняется по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Судебный процесс в отношении него проходит в заочной форме, поскольку Глушков давно покинул Россию и, по некоторым данным, проживает в Великобритании.

Как считает следствие, Глушков в составе преступной группы с Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу «Аэрофлота» Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. На самом же деле деньги в размере $122,654 млн были похищены.