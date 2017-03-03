Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Специалисты предложили есть в два раза больше овощей и фруктов
Как правильно расставить мебель в гостиной
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Гузеева впервые выложила фото невесты 25-летнего сына - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Освобожденная Пальмира
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16Скончался Виталий Чуркин
17:05 (мск), источник: ТАСС

Суд признал виновным экс-замгендиректора «Аэрофлота» Глушкова в хищении $123 млн

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему заместителю гендиректора «Аэрофлота» по финансовым вопросам Николаю Глушкову, признав его виновным в хищении у авиакомпании почти $123 млн во второй половине 1990-х годов, передает корреспондент ТАСС.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении Глушкова, который находится в Великобритании. Наказание для него будет названо в заключительной части судебного акта.

Гособвинитель просил приговорить Глушкова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 1 млн рублей. Также прокурор попросил удовлетворить гражданский иск «Аэрофлота» на сумму $122 млн (9 млрд рублей с учетом инфляции).

В свою очередь защита Глушкова ходатайствовала о возвращении дела прокурору для возобновления расследования.

Глушков обвиняется по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Судебный процесс в отношении него проходит в заочной форме, поскольку Глушков давно покинул Россию и, по некоторым данным, проживает в Великобритании.

Как считает следствие, Глушков в составе преступной группы с Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу «Аэрофлота» Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. На самом же деле деньги в размере $122,654 млн были похищены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СК готов предоставить доказательства виновности Вороненкова в организации мошенничества
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Эксперты: возможности США при первом ядерном ударе резко выросли
Российские лыжники завоевали серебро чемпионата мира
Экс-депутат Вороненков объявлен в международный розыск
Минтранс дал прогноз по сборам «Платона» в текущем году
При сходе лавины на горе Чегет погибли четыре человека
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
УАЗ «Хантер» за миллион рублей: новые подробности проекта Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами не отказалось от планов заняться доработкой внедорожников УАЗ
Hi-Tech
Борьба соцсетей с самоубийствами: все средства хороши Facebook запустила новые инструменты для помощи людям, задумывающимся о самоубийстве. Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» также предпринимают меры в этом направлении
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь