Со склада на Якорной улице изъяли 860 литров «омывайки» с метанолом

В Красногвардейском районе коммерсанты торговали стеклоомывающей жидкостью с метанолом, передает Фонтанка. Ру. Полицейские нашли опасную «омывайку» на складе автохимии и стройматериалов.

Стражи порядка изъяли у продавцов 860 литров продукции. В отношении предпринимателей возбуждено административное дело.

Напомним, метиловый спирт вреден для здоровья человека и может вызвать слепоту и даже смерть. С 2007 года в России действует запрет на продажу товаров с содержанием метанола.