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17:23 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Со склада на Якорной улице изъяли 860 литров «омывайки» с метанолом

Предприниматели продавали водителям опасную для здоровья жидкость.

Источник: РИА "Новости"

В Красногвардейском районе коммерсанты торговали стеклоомывающей жидкостью с метанолом, передает Фонтанка. Ру. Полицейские нашли опасную «омывайку» на складе автохимии и стройматериалов.

Стражи порядка изъяли у продавцов 860 литров продукции. В отношении предпринимателей возбуждено административное дело.

Напомним, метиловый спирт вреден для здоровья человека и может вызвать слепоту и даже смерть. С 2007 года в России действует запрет на продажу товаров с содержанием метанола.

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