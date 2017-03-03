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23:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале обнаружили свалку собачьих трупов

На месте бывшего кладбища питомцев.

На месте бывшего кладбища питомцев.

Гору мертвых собак на окраине Сатки, около Паленихинского кладбища, обнаружил один из горожан. Фотографии своей шокирующей находки он разместил в соцсетях, передает «Уралинформбюро».

Пользователи соцсети возмущены подобным отношением к братьям меньшим и выдвигают разные версии происхождения горы собачьих трупов. Многие предполагают, что это дело рук догхантеров.

«Так за это администрация платит 700 тыс. Отчитались за хвосты. Все вопросы к комриту и нашей администрации города!» — задают направление поисков одни (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

«Раньше там было кладбище дом.животных», — напоминают другие.

Третьи советуют «написать заявление в прокуратуру и инициировать проверку. Это кладбище животных- явное нарушение требований ветеринарного законодательства в сфере обращения с биологическими отходами».

Большинство сходится во мнении, что панацеей может стать стерилизация животных, но она стоит денег.

Стоит отметить, что с наступлением весны уральцы все чаще становятся жертвами стай бродячих псов.

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