На Южном Урале обнаружили свалку собачьих трупов

На месте бывшего кладбища питомцев.

Гору мертвых собак на окраине Сатки, около Паленихинского кладбища, обнаружил один из горожан. Фотографии своей шокирующей находки он разместил в соцсетях, передает «Уралинформбюро».

Пользователи соцсети возмущены подобным отношением к братьям меньшим и выдвигают разные версии происхождения горы собачьих трупов. Многие предполагают, что это дело рук догхантеров.

«Так за это администрация платит 700 тыс. Отчитались за хвосты. Все вопросы к комриту и нашей администрации города!» — задают направление поисков одни (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

«Раньше там было кладбище дом.животных», — напоминают другие.

Третьи советуют «написать заявление в прокуратуру и инициировать проверку. Это кладбище животных- явное нарушение требований ветеринарного законодательства в сфере обращения с биологическими отходами».

Большинство сходится во мнении, что панацеей может стать стерилизация животных, но она стоит денег.

Стоит отметить, что с наступлением весны уральцы все чаще становятся жертвами стай бродячих псов.