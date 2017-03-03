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18:29 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградец продал литовцу за 23 000 евро пластик вместо янтаря

В Литве задержали 29-летнего жителя Калининградской области, подозреваемого в мошенничестве.

По версии литовских правоохранителей, молодой человек продал литовскому бизнесмену вместо янтаря пластиковые изделия из эпоксидной смолы.

Как отметили в ведомстве, 27 января этого года в полицию обратился предприниматель и сообщил о факте мошенничества. Экспертиза, проведенная специалистами, подтвердила, что проданный «янтарь» является пластиком.

Во время расследования обнаружилось, что за неделю до совершения сделки с литовским бизнесменом калининградец привозил в Литву образцы настоящего янтаря. После осмотра предприниматель согласился купить большее количество камня.

На сегодняшний день житель Калининградской области находится под стражей. По литовским законам за мошенничество в крупных размерах ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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