Калининградец продал литовцу за 23 000 евро пластик вместо янтаря

По версии литовских правоохранителей, молодой человек продал литовскому бизнесмену вместо янтаря пластиковые изделия из эпоксидной смолы.

Как отметили в ведомстве, 27 января этого года в полицию обратился предприниматель и сообщил о факте мошенничества. Экспертиза, проведенная специалистами, подтвердила, что проданный «янтарь» является пластиком.

Во время расследования обнаружилось, что за неделю до совершения сделки с литовским бизнесменом калининградец привозил в Литву образцы настоящего янтаря. После осмотра предприниматель согласился купить большее количество камня.

На сегодняшний день житель Калининградской области находится под стражей. По литовским законам за мошенничество в крупных размерах ему грозит до 8 лет лишения свободы.