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17:36 (мск), источник: РИА Новости

Под Самарой возбудили дело по подозрению в сговоре в сфере здравоохранения

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по подозрению в одном из крупнейших сговоров в сфере здравоохранения в Самарской области, говорится в сообщении на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«Дело по пункту “а” части 2 статьи 178 УК РФ возбуждено в отношении директора и заместителя директора ООО “СМТ” как основных фигурантов, а также в отношении двух должностных лиц министерства здравоохранения Самарской области, двух должностных лиц ООО “ДжиИ Хэлскеа” и одного должностного лица областной клинической больницы им. Д. В. Середавина как пособников», — говорится в сообщении.

Ранее Самарское УФАС пресекло картельный сговор при проведении аукциона на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования на сумму более 4 миллиардов рублей. Ведомство признало министерство здравоохранения Самарской области, компании «ЦЭХ-Здоровье», «СМТ», «Медсимвол», «ДжиИ Хэлскеа» и областную клиническую больницу имени Д. В. Середавина виновными в антиконкурентных соглашениях.

В мае 2016 года в Самарской области состоялся открытый аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования. До проведения торгов по инициативе местного минздрава состоялась встреча между представителями компаний «СМТ» и «ЦЭХ-Здоровье».

По итогам этой встречи была разработана схема участия в торгах, которая позволила компании «СМТ» стать победителем, а компании «ЦЭХ-Здоровье» — заключить договоры субподряда стоимостью до 100 миллионов рублей в обмен на неучастие в торгах и неподачу жалоб в ФАС.

Договоренность министерства и компаний осуществлялась также при участии представителя производителя оборудования «ДжиИ Хелскеа» и его дилера «Медсимвол», что привело к поддержанию цен на торгах. Организатор торгов, областная клиническая больница имени Д. В. Середавина в свою очередь до проведения торгов согласовала с участниками техническое задание, сообщает контрольное ведомство.

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