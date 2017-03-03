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23:07 (мск), источник: РИА Новости

Экс-глава Миасса отказался признать вину в бандитизме

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бывший глава администрации города Миасс (Челябинская область) Виктор Ардабьевский в пятницу не признал вину в бандитизме и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Мой подзащитный не признает вину ни по одному из предъявленных ему эпизодов», — сказал адвокат экс-главы Миасса после оглашения прокурором обвинительного заключения.

На скамье подсудимых, помимо Ардабьевского, находятся восемь его предполагаемых соучастников. Им вменяется несколько десятков эпизодов по целому ряду статей УК РФ — «Убийство», «Бандитизм», «Незаконный оборот оружия» и другим.

Экс-чиновник был арестован в октябре 2013 года и этапирован из Миасса в Москву. По данным ФСБ, Ардабьевский причастен к организации в 2005 и 2008 годах двух убийств местных коммерсантов, которые были совершены по заказу преступной группировки «Турбазовские».

По сведениям правоохранителей, группировка начала действовать в конце 1990-х годов. Ее участники занимались мошенничеством, убийствами по найму, вымогательством. По данным ведомства, на счету бандитов десятки заказных убийств.

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