Севастопольские полицейские поймали автовора

Выехавшие на место происшествия севастопольские полицейские установили, что в автомобиль подозреваемый проник, разбив стекло.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний, ранее судимый за имущественные преступления, житель Севастополя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.