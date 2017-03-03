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17:47 (мск), источник: Крым Press

Севастопольские полицейские поймали автовора

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился житель Севастополя. Он сообщил, что из салона его автомобиля, припаркованного по ул. Колобова, пропала сумка с документами и банковской картой, с которой злоумышленник снял деньги.

Выехавшие на место происшествия севастопольские полицейские установили, что в автомобиль подозреваемый проник, разбив стекло.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний, ранее судимый за имущественные преступления, житель Севастополя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По материалам пресс-службы УМВД по г. Севастополю.

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