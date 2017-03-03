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17:55 (мск), источник: РИА Новости

Мужчина угрожал взорвать больницу под Волгоградом, если не получит сигареты

Житель Волгоградской области позвонил в больницу и угрожал ее взорвать, если ему не привезут сигареты, сообщает ГУ МВД региона.

Отмечается, что в четверг утром в одну из больниц Иловлинского района поступил звонок от неизвестного мужчины, который предупредил персонал о том, что если в течение часа ему не доставят сигареты, больница будет взорвана.

На место предполагаемого происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские эвакуировали около 30 сотрудников и пациентов больницы. В результате тщательного обследования лечебного учреждения и прилегающей территории подозрительных предметов не обнаружено.

«В течение получаса сотрудники полиции установили личность звонившего и задержали его. Подозреваемым оказался 39-летний неработающий, ранее судимый за грабеж житель поселка Иловля. Мужчина сознался в содеянном, объяснив свой поступок сильным желанием курить», — говорится в сообщении.

По факту ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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