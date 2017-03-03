Мужчина угрожал взорвать больницу под Волгоградом, если не получит сигареты
Житель Волгоградской области позвонил в больницу и угрожал ее взорвать, если ему не привезут сигареты, сообщает ГУ МВД региона.
Житель Волгоградской области позвонил в больницу и угрожал ее взорвать, если ему не привезут сигареты, сообщает ГУ МВД региона.
Отмечается, что в четверг утром в одну из больниц Иловлинского района поступил звонок от неизвестного мужчины, который предупредил персонал о том, что если в течение часа ему не доставят сигареты, больница будет взорвана.
На место предполагаемого происшествия выехала
«В течение получаса сотрудники полиции установили личность звонившего и задержали его. Подозреваемым оказался 39-летний неработающий, ранее судимый за грабеж житель поселка Иловля. Мужчина сознался в содеянном, объяснив свой поступок сильным желанием курить», — говорится в сообщении.
По факту ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.