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17:55 (мск), источник: РИА Крым

Сотруднику Госкомрегистра в Ялте грозит до 4 лет тюрьмы за махинации с землей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении работника Ялтинского городского отдела Госкомрегистра, нарушившего закон при регистрации права на земельный участок в Алупке.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Должностное лицо, достоверно зная о том, что земельный участок площадью 0,13 га в Алупке не предоставлялся в собственность подателю документов на регистрацию, зарегистрировал за ним недвижимость. В результате из муниципальной собственности выбыл земельный участок, расположенный на территории санаторно-курортных учреждений, стоимостью 7,1 млн рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

Сотрудник Ялтинского отдела Госкомрегистра подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

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