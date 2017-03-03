Пострадавшие на Скидельском комбинате все еще в тяжелом состоянии
Состояние жертв ЧП на Скидельском комбинате остается тяжелым, сообщил заведующий ожоговым отделением Больницы скорой медицинской помощи Минска Дмитрий Мазолевский.
Состояние жертв ЧП на Скидельском комбинате остается тяжелым, сообщил заведующий ожоговым отделением Больницы скорой медицинской помощи Минска Дмитрий Мазолевский.
«Угроза жизни сохраняется. Больные находятся на искусственной вентиляции легких,» — цитирует Мазолевского БЕЛТА.
Всем пострадавшим в течение недели делали этапные операции, которые врачи планируют продолжить на следующей неделе.
В Минске лечат трех из пяти пострадавших от вспышки пылевоздущной смеси в галерее Скидельского сахарного комбината.
Напомним, в ночь с 24 на 25 февраля в галерее, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара с лифтовой шахтой, вспыхнула пылевоздущная смесь. Жертвами ЧП стали пять сотрудниц предприятия. Всех госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи Гродно, трех позже перевели в столицу.
УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (статья 428 УК РБ).
Подготовила Юлия РАК.