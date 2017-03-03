Пострадавшие на Скидельском комбинате все еще в тяжелом состоянии

Всем пострадавшим в течение недели делали этапные операции, которые врачи планируют продолжить на следующей неделе.

Троих человек пришлось деблокировать МЧС после ДТП в Дятловском районе

В Минске лечат трех из пяти пострадавших от вспышки пылевоздущной смеси в галерее Скидельского сахарного комбината.

Напомним, в ночь с 24 на 25 февраля в галерее, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара с лифтовой шахтой, вспыхнула пылевоздущная смесь. Жертвами ЧП стали пять сотрудниц предприятия. Всех госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи Гродно, трех позже перевели в столицу.

УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (статья 428 УК РБ).

Подготовила Юлия РАК.