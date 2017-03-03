В Омске на Лукашевича «КамАЗ» смял легковушку
Машина после столкновения с грузовиком превратилась в груду металла.
Машина после столкновения с грузовиком превратилась в груду металла.
Сегодня около торгового комплекса «Магистраль» на улице Лукашевича произошло серьезное ДТП — «КамАЗ» практически смял легковушку. Как сообщают очевидцы в паблике REGIK55, грузовик не уступил дорогу, в результате чего старая «Тойота» влетела в его контейнер. При ударе сильно пострадала передняя часть машины.
Пострадал ли водитель, не известно, но, судя по масштабам повреждений, без травм вряд ли обошлось. В ГИБДД пока не прокомментировали этот инцидент.