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23:04 (мск), источник: Коммерсантъ

По делу о пропаже школьницы задержан подозреваемый

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления в отношении девятилетней школьницы, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Он допрошен в качестве подозреваемого. Ранее сообщалось, что следственными органами возбуждено дело по п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения Юлии Замориной. 2 марта ребенок вышел из школы № 105 по улице Инженерной, направился в сторону дома по улице Чехова, но туда не дошел.

Позже при изучении изъятых видеозаписей камер наружного наблюдения было установлено, что девочку силой усадили в машину такси. Задержанный, по данным «Ъ», дал признательные показания.

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