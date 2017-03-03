По делу о пропаже школьницы задержан подозреваемый

Он допрошен в качестве подозреваемого. Ранее сообщалось, что следственными органами возбуждено дело по п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения Юлии Замориной. 2 марта ребенок вышел из школы № 105 по улице Инженерной, направился в сторону дома по улице Чехова, но туда не дошел.

Позже при изучении изъятых видеозаписей камер наружного наблюдения было установлено, что девочку силой усадили в машину такси. Задержанный, по данным «Ъ», дал признательные показания.